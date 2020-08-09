العراق.. ضابط فقد البصر خلال الحرب يحصل على شهادة الماجستير في الفنون الجميلة

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، حصول المقدم علاء العيداني على شهاد الماجستير في الفنون الجميلة.

وقال رسول، في بيان صحفي، إن "المقاتل البطل المقدم علاء العيداني ورغم إصابته البليغة أثناء تغطيته لمعارك النصر، نال شهادة الماجستير بدرجة امتياز عن دراسته الموسومة (تقنيات أداء الممثل في تحول العلامة الاجتماعية في العرض المسرحي العراقي)".

RT

وأضاف: "أبارك له هذا الإنجاز وأتمنى له كل التوفيق في حياته المهنية والعلمية".

RT

يذكر أن الرائد علاء مهدي العيداني أصيب خلال المعارك ضد تنظيم "داعش" وفقد بصره، وبعد الإصابة قررت وزارة الدفاع ترقيته إلى رتبة مقدم.

المصدر: RT