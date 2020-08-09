الجيش اللبناني يكشف عن حقيقة وجود أنفاق تحت موقع انفجار بيروت

أصدر الجيش اللبناني اليوم الأحد بيانا علق فيه على تقارير زعمت العثور على أنفاق تابعة لأحد التنظيمات اللبنانية تحت مكان الانفجار المدمر الذي هز الثلاثاء الماضي مرفأ العاصمة بيروت.

وذكر الجيش اللبناني في البيان المنشور على صفحته في "فيسبوك" أن قيادته "تهم أن تنفي نفيا قاطعا" صحة هذه المزاعم التي تداولها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم وجود أنفاق تحت بقعة الانفجار في المرفأ، تتبع لأحد التنظيمات... Posted by ‎Lebanese Army - الجيش اللبناني‎ on Sunday, August 9, 2020

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني أن الإهراءات في مرفأ بيروت تضم مبنى تحت الأرض لإدارتها حيث يتم الوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات عبر نفق يمتد من المدخل الشرقي للإهراءات باتجاه الغرب.

وأكد البيان أن موظفين يتناوبون على مدار الساعة على العمل في غرفة العمليات التي تحتوي على أنظمة تشغيل المصاعد داخل الإهراءات وآلية سحب الحبوب من البواخر.

وجددت قيادة الجيش دعوتها لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات والانجرار وراء معلومات غير صحيحة والعودة إلى المعنيين لأي استفسار".

المصدر: RT