محمد علي الحوثي يعلق على لم شمل عائلة يهودية من اليمن في الإمارات

علق القيادي في جماعة أنصار الله باليمن، محمد علي الحوثي، يوم الأحد، على عملية لم شمل عائلة يهودية من اليمن ببقية أفرادها المقيمين في لندن، التي نسقتها دولة الإمارات.

وقال الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" بصنعاء، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "الإمارات تستقدم اليهود للإمارات من أجل الكنيس الذي يقومون ببنائه في الإمارات ويصورون للعالم أنه فعل إنساني".

وأضاف "فهل نسيت الإمارات أنها قامت بتشريد الملايين من الشعب اليمني وجوعتهم بمشاركتها في التحالف، وأن الآلاف من اليمنيين مرضى أوعالقين في مطارات العالم تم منعهم من العودة لليمن".

الامارات تستقدم اليهود للامارات من أجل الكنيس الذي يقومون ببنائه في الامارات ويصورون للعالم أنه فعل انساني

فهل نسيت الامارات أنها قامت بتشريد الملايين من الشعب اليمني وجوعتهم بمشاركتها في تحالف العدوان

وان الآلف من اليمنيين مرضى اوعالقين في مطارات العالم تم منعهم اوعودتهم

لليمن pic.twitter.com/2NGbsUnZ8E — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 9, 2020

ونشرت وكالة الأانباء الإماراتية يوم السبت، مقطع فيديو وثق لحظة لم شمل عائلة يهودية من اليمن ببقية أفرادها المقيمين في العاصمة البريطانية لندن ليجتمعوا معا في الإمارات بعد فراق دام 15 عاما.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "إن جهود الجهات المعنية في الدولة تضافرت من أجل تسهيل سفر الأب والأم من اليمن إلى الإمارات، كما تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل سفر بقية أفراد الأسرة وهم الابنة والابن وزوجته والأحفاد من لندن إلى الإمارات".

المصدر: RT