الإمارات تجمع شمل عائلة يمنية يهودية بعد فراق دام 15 عاما (فيديو)

قامت الجهات المعنية في الإمارات بالمساعدة في لم شمل عائلة يهودية من اليمن ببقية أفرادها المقيمين في العاصمة البريطانية لندن ليجتمعوا معا في الإمارات بعد فراق دام 15 عاما.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "إن جهود الجهات المعنية في الدولة تضافرت من أجل تسهيل سفر الأب والأم من اليمن إلى الإمارات، كما تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل سفر بقية أفراد الأسرة وهم الابنة والابن وزوجته والأحفاد من لندن إلى الإمارات".

وأكد أفراد الأسرة في تصريح لوكالة "وام" أن "جمع شملهم ولقاءهم معا بعد فراق دام نحو 15 عاما كان أشبه بالمعجزة والحلم المستحيل"، متوجهين "بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى الإمارات على الجهود الكبيرة لترتيب هذا اللقاء الذي يؤكد أيضا نهج الدولة الإنساني الرائد وقيمها السامية في التسامح والتعايش والتي تعد نموذجا يحتذى للعالم أجمع".

وقال الأب عقب لقائه أبناءه "أشعر اليوم بأنني ولدت من جديد فأنا اليوم سعيد للغاية بلقائي مع كافة أفراد أسرتي.. أبنائي وأحفادي كما أشعر بسعادة غامرة وراحة بتواجدي في الإمارات وطن التعايش والتسامح والخير".

المصدر: وام