الكويت.. حريق كبير يلتهم صهريج وقود على طريق الجهراء (فيديو)
تمكنت 5 فرق إطفاء في الكويت من السيطرة على حریق ھائل اندلع في صھریج لنقل الوقود، بعد انقلابه على طریق الجھراء باتجاه المطلاع غربي الكويت، حسبما أعلنت الإدارة العامة للإطفاء.
وقالت الإدارة في بیان اليوم الأحد، إن بلاغا ورد إلى غرفة عملیات الإطفاء یفید بوقوع حریق ھائل جراء انقلاب صھریج لنقل وقود الدیزل، بحمولة 36 ألف لتر.
وتوجهت فرق الإطفاء من مراكز مختلفة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السیطرة على الحريق بسرعة قیاسیة رغم انتشار ألسنة اللھب التي طالت مركبتین وأشجارا على جانب الطریق، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
وأشار الوكالة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة قائد الصھریج، وھو وافد من جنسیة عربیة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
August 9, 2020
#الادارة_العامة_للاطفاء: تتعامل حاليا فرق #الاطفاء مع حريق صهريج وقود على طريق #الجهراء مقابل #نادي_الجهراء_الرياضي#الكويت#لايف_الجهراء— لايف الجهراء (@live_ALjahra) August 9, 2020
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انقلاب صهريج وقود على طريق #الجهراء بـ #الكويت يتسبب في اندلاع حريق ضخم.— 🇸🇦د.عبدالله السيف 🇸🇦 (@DRabusaad) August 9, 2020
اللهم انا نستودعك اهلنا واخواننا واحبابنا في الكويت
اللهم لا تريهم مكروه واحفظهم واموالهم ياسميع الدعاء pic.twitter.com/T3ksGZZ72K
حريق ضخم على طريق الجهراء بـ الكويت 🇰🇼 pic.twitter.com/3G1G3IHkOf— Celebs World (@Celebrities_Wo) August 9, 2020
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية