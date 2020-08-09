الكويت.. حريق كبير يلتهم صهريج وقود على طريق الجهراء (فيديو)

تمكنت 5 فرق إطفاء في الكويت من السيطرة على حریق ھائل اندلع في صھریج لنقل الوقود، بعد انقلابه على طریق الجھراء باتجاه المطلاع غربي الكويت، حسبما أعلنت الإدارة العامة للإطفاء.

وقالت الإدارة في بیان اليوم الأحد، إن بلاغا ورد إلى غرفة عملیات الإطفاء یفید بوقوع حریق ھائل جراء انقلاب صھریج لنقل وقود الدیزل، بحمولة 36 ألف لتر.

وتوجهت فرق الإطفاء من مراكز مختلفة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السیطرة على الحريق بسرعة قیاسیة رغم انتشار ألسنة اللھب التي طالت مركبتین وأشجارا على جانب الطریق، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأشار الوكالة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة قائد الصھریج، وھو وافد من جنسیة عربیة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب صهريج وقود على طريق #الجهراء بـ #الكويت يتسبب في اندلاع حريق ضخم.



اللهم انا نستودعك اهلنا واخواننا واحبابنا في الكويت

اللهم لا تريهم مكروه واحفظهم واموالهم ياسميع الدعاء pic.twitter.com/T3ksGZZ72K — 🇸🇦د.عبدالله السيف 🇸🇦 (@DRabusaad) August 9, 2020

حريق ضخم على طريق الجهراء بـ الكويت 🇰🇼 pic.twitter.com/3G1G3IHkOf — Celebs World (@Celebrities_Wo) August 9, 2020

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية