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الكويت.. حريق كبير يلتهم صهريج وقود على طريق الجهراء (فيديو)

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الكويت.. حريق كبير يلتهم صهريج وقود على طريق الجهراء (فيديو)
RT
الكويت.. احتراق صهريج وقود على طريق الجهراء
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تمكنت 5 فرق إطفاء في الكويت من السيطرة على حریق ھائل اندلع في صھریج لنقل الوقود، بعد انقلابه على طریق الجھراء باتجاه المطلاع غربي الكويت، حسبما أعلنت الإدارة العامة للإطفاء.

وقالت الإدارة في بیان اليوم الأحد، إن بلاغا ورد إلى غرفة عملیات الإطفاء یفید بوقوع حریق ھائل جراء انقلاب صھریج لنقل وقود الدیزل، بحمولة 36 ألف لتر.

وتوجهت فرق الإطفاء من مراكز مختلفة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السیطرة على الحريق بسرعة قیاسیة رغم انتشار ألسنة اللھب التي طالت مركبتین وأشجارا على جانب الطریق، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأشار الوكالة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة قائد الصھریج، وھو وافد من جنسیة عربیة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية

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