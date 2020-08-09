 
مباشر
عاجل
إيران تدين طلبا قدمه مجلس التعاون الخليجي إلى مجلس الأمن لتمديد حظر التسلح على ايران

نائب الرئيس الإيراني يزور بيروت غدا ويلتقي عون وبري ودياب

أخبار العالم العربي

نائب الرئيس الإيراني يزور بيروت غدا ويلتقي عون وبري ودياب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohrn

أفاد مراسلنا في لبنان، بأن نائب الرئيس الإيراني اسحق جهانغيري سيزور بيروت غدا الاثنين، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب.

إقرأ المزيد
إيران تنوي المشاركة في إعادة إعمار بيروت
إيران تنوي المشاركة في إعادة إعمار بيروت

يأتي ذلك، بينما أكد السفير الإيراني في لبنان، محمد جلال فيروزنيا، بأنه ستكون هنالك مشاركة فعالة من إيران في إعادة إعمار بيروت.

وقام السفير الإيراني بزيارة تفقدية للمستشفى الميداني الإيراني وقال في تصريح مقتضب إن "إيران مستعدة للمساعدة، وستكون لها مشاركة فعالة في عملية إعادة إعمار بيروت، بعد الإنفجار الكارثي".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زار السفارة اللبنانية في طهران، وكتب في دفتر التعازي مقدما تعازيه بضحايا حادثة مرفأ بيروت.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا