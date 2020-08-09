نائب الرئيس الإيراني يزور بيروت غدا ويلتقي عون وبري ودياب

أفاد مراسلنا في لبنان، بأن نائب الرئيس الإيراني اسحق جهانغيري سيزور بيروت غدا الاثنين، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب.

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يأتي ذلك، بينما أكد السفير الإيراني في لبنان، محمد جلال فيروزنيا، بأنه ستكون هنالك مشاركة فعالة من إيران في إعادة إعمار بيروت.

وقام السفير الإيراني بزيارة تفقدية للمستشفى الميداني الإيراني وقال في تصريح مقتضب إن "إيران مستعدة للمساعدة، وستكون لها مشاركة فعالة في عملية إعادة إعمار بيروت، بعد الإنفجار الكارثي".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زار السفارة اللبنانية في طهران، وكتب في دفتر التعازي مقدما تعازيه بضحايا حادثة مرفأ بيروت.

المصدر: RT