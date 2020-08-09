تراجع معدل الإصابات بوباء "كوفيد-19" في الجزائر

واصل معدل الإصابات بوباء "كوفيد-19" في التراجع بالجزائر رغم إحصاء 521 إصابة جديدة، تزامنا مع توجه الحكومة الجزائرية نحو رفع تدريجي لقيود الحجر الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية في بيان يوم الأحد، عن ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 35160 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 521 حالة جديدة.

وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 1302 وفاة، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة في آخر 24 ساعة، كما غادر 24506 مصابين المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

وأعلنت الحكومة الجزائرية يوم السبت، عن حزمة إجراءات تخفف من قيود الحجر الحصي المفروض على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19" من بينها فتح الشواطئ والمطاعم والمقاهي وكذا الساحات العامة بداية من 15 أغسطس الجاري، مع اتباع إجراءات وقائية مشددة.

كما قررت تقليص ساعات حظر التجوال، وإعادة فتح المساجد اعتبارا من الخامس عشر من أغسطس الجاري، وفق إجراءات وقائية وتدابير مشددة، وذلك بعد نحو 5 أشهر من قرار صدر بإغلاقها ضمن إجراءات احترازية لمواجهة تفشي كورونا.

المصدر: RT + وكالات