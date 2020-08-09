 
مباشر
عاجل
إيران تدين طلبا قدمه مجلس التعاون الخليجي إلى مجلس الأمن لتمديد حظر التسلح على ايران

استهداف رتل ينقل معدات للتحالف الدولي جنوبي العراق

أخبار العالم العربي

استهداف رتل ينقل معدات للتحالف الدولي جنوبي العراق
Facebook@SecMedCell
تفجير عبوة ناسفة في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohqo

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، عن استهداف رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي جنوبي البلاد.

إقرأ المزيد
العراق.. انفجار يستهدف شركة متعاقدة مع التحالف الدولي جنوبي البلاد
العراق.. انفجار يستهدف شركة متعاقدة مع التحالف الدولي جنوبي البلاد

وقالت الخلية، في بيان صحفي، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة ذي قار".

وأضافت أن "الحادث أسفر عن وقوع أضرار بسيطة بإحدى العجلات".

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت استهداف أرتال تنقل معدات وتجهيزات للتحالف الدولي في عدد من المناطق العراقية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا