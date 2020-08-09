استهداف رتل ينقل معدات للتحالف الدولي جنوبي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، عن استهداف رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي جنوبي البلاد.

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وقالت الخلية، في بيان صحفي، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة ذي قار".

وأضافت أن "الحادث أسفر عن وقوع أضرار بسيطة بإحدى العجلات".

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت استهداف أرتال تنقل معدات وتجهيزات للتحالف الدولي في عدد من المناطق العراقية.



المصدر: RT