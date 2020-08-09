 
مباشر

مجلس النواب اللبناني يدعو إلى جلسات مفتوحة لبحث حادث "انفجار بيروت"

أخبار العالم العربي

مجلس النواب اللبناني يدعو إلى جلسات مفتوحة لبحث حادث
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohp9

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي لبحث وقائع حادث "انفجار مرفأ بيروت".

ونشر بري عبر حسابه في "فيسبوك" بيانا أعلن فيه عن عقد جلسات مفتوحة للمجلس النيابي ابتداء من الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 13 الشهر الجاري، في قصر الأونيسكو، لمناقشة الحكومة على "الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب".

إقرأ المزيد
لبنان.. استقالة وزيرة الإعلام من الحكومة
لبنان.. استقالة وزيرة الإعلام من الحكومة

مجلس النواب اللبناني يدعو إلى جلسات مفتوحة لبحث حادث

من جهة أخرى تشهد الأوساط السياسية اللبنانية توترات واتهامات متبادلة عقب حادث انفجار بيروت، تمثلت باستقالة بعض شخصياتها، منها استقالة وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، من الحكومة، واستقالة وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني، دميانوس قطار، غداة استقالة 5 نواب من البرلمان اللبناني، هم نواب حزب "الكتائب" برئاسة سامي الجميل والنائبة بولا يعقوبيان، وعضو كتلة جنبلاط النيابية، مروان حمادة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا