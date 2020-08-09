مصدرها إيران.. هزة أرضية تضرب مدنا عراقية

أعلنت وزارة النقل العراقية، أن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت اليوم الأحد، حدوث هزة أرضية في منطقة إيلان المحاذية للعراق.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "قوة الهزة بلغت (5،1) درجة على مقياس رختر وتبعد(23) كم جنوب شرق قضاء خانقين في محافظة ديالى المحاذية لإيران".

وأضافت "تم الشعور بالضربة من قبل المواطنين في خانقين كما شعر فيها المواطنين في بغداد بشكل خفيف".

ودعت الوزارة "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

المصدر: RT