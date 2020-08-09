 
مباشر

مصدرها إيران.. هزة أرضية تضرب مدنا عراقية

أخبار العالم العربي

مصدرها إيران.. هزة أرضية تضرب مدنا عراقية
Reuters Ahmed Saad
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohp1

أعلنت وزارة النقل العراقية، أن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت اليوم الأحد، حدوث هزة أرضية في منطقة إيلان المحاذية للعراق.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "قوة الهزة بلغت (5،1) درجة على مقياس رختر وتبعد(23) كم جنوب شرق قضاء خانقين في محافظة ديالى المحاذية لإيران".

وأضافت "تم الشعور بالضربة من قبل المواطنين في خانقين كما شعر فيها المواطنين في بغداد بشكل خفيف".

ودعت الوزارة "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا