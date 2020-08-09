الدول العربية التي هبت لمساعدة لبنان

سارعت دول عربية إلى إرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان بعد الانفجار الهائل الذي شهدته بيروت وراح ضحيته 158 قتيلا على الأقل وأسفر عن إصابة زهاء ستة آلاف شخص بجروح.

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وفيما يلي تفاصيل بعض هذه المساعدات العربية:

البحرين - طائرة محملة بالإمدادات الطبية.

مصر - طائرتان محملتان بالإمدادات الطبية.

العراق - طائرة محملة بمساعدات طبية طارئة ووقود. ووصلت 22 شاحنة صهريج تنقل 800 ألف لتر من السولار إلى لبنان يوم السبت.

الأردن - وصلت إلى لبنان يوم السبت طائرة شحن أردنية محملة بإمدادات طبية وأغذية، وفقا للمكتب الإعلامي لمطار بيروت الدولي.

الكويت - تبرع الهلال الأحمر الكويتي بعشر سيارات إسعاف للصليب الأحمر اللبناني، حسبما قالت وكالة الأنباء الكويتية يوم الجمعة. وسيوزع أيضا 36 طنا من المساعدات الطبية.

عُمان - بدأت سلسلة رحلات جوية لنقل الإمدادات الطبية والمساعدات إلى لبنان يوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

قطر - أرسلت رحلة أولى من بين أربع رحلات جوية محملة بالمساعدات الطبية يوم الأربعاء وستزود لبنان بمستشفيين ميدانيين بخمسمائة سرير لكل منهما وأجهزة تنفس وإمدادات طبية أخرى.

السعودية - أرسلت دفعة من المساعدات يوم الجمعة. وأرسلت طائرتين تحملان أكثر من 120 طنا من الأدوية والمساعدات الطبية وإمدادات الطوارئ والخيام والأغذية، بما في ذلك فريق إشرافي.

تونس – أرسلت طائرتين تحملان الطعام والمساعدات الطبية. وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه يمكن لبلاده أن تسهم بعلاج 100 من المصابين في مستشفياتها.

الإمارات – أرسلت 30 طنا من الإمدادات الطبية من مركز المساعدات الطارئة بالمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، حسبما ذكرت وكالة "وام" للأنباء. وقالت وسائل إعلام رسمية إن الهلال الأحمر الإماراتي أرسل 40 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية أيضا.

المصدر: رويترز