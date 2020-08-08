المغرب يسجل أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية المغربية اليوم السبت عن تسجيل ارتفاع غير مسبوق في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل 1345 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 1144 إصابة أمس)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات التي رصدت في البلاد منذ بداية الجائحة إلى ​32007.

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 19 وفاة جديدة جراء الوباء (مقابل 14 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 480 حالة وفاة.

وارتفعت حصيلة المتعافين من "كوفيد-19" في المغرب خلال اليوم الأخير بواقع 642 حالة شفاء وأصبحت 22190.

ولا تزال في المغرب 9337 حالة نشطة للفيروس التاجي، بما في ذلك 122 مريضا في حالة حرجة 40 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ويعود أكثر من ربع الإصابات المسجلة في المغرب (26%) إلى جهة الدار البيضاء-سطات، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (نحو 23%).

ولفت منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، إلى أن معدل العدوى في البلاد بلغ أربع حالات بين كل 100 ألف من سكان المملكة، مشيرا إلى أن هذا المعدل يختلف حسب الجهات حيث تعود الصدارة إلى جهة مراكش بسبع حالات.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء + RT