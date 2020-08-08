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حالتا وفاة.. ورقم قياسي جديد لإصابات كورونا في سوريا

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حالتا وفاة.. ورقم قياسي جديد لإصابات كورونا في سوريا
AFP Louai Beshara
إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في سوريا
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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، عن حالتي وفاة جديدتين، وتسجيل 65 إصابة جديدة بكورونا، وهو أعلى معدل يومي للإصابات.

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وقالت الوزارة إن حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت إلى 50 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 1125 إصابة.

كما أفادت الوزارة بشفاء 20 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس، ما يرفع عدد المتعافين منه إلى 331.

يذكر أن الإصابات في البلاد تشهد ازديادا يوميا مؤخرا، إذ تم أمس الجمعة تسجيل 61 إصابة، وأول أمس 55 إصابة.

وكانت الوزارة نشرت، في وقت سابق اليوم، خريطة توزع إصابات يوم الجمعة وكان معظمها في حلب بواقع 13 إصابة، تلتها حمص واللاذقية بعشر إصابات في كل منهما، و7 إصابات في كل من حماة ودمشق، و6 إصابات في ريف دمشق، و5 في طرطوس، و3 إصابات في القنيطرة.

أسامة يونس

المصدر: RT

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