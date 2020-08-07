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سوريا.. أعلى حصيلة يومية بكورونا والإصابات تتجاوز الألف

أخبار العالم العربي

سوريا.. أعلى حصيلة يومية بكورونا والإصابات تتجاوز الألف
Facebook@MinistryOfHealthSYR
تطهير غرفة في أحد المستشفيات السورية
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سجلت سوريا أعلى حصيلة يومية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالإعلان عن 61 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1060 حالة، وأوضحت أنه تم شفاء 311 حالة منها وتوفيت 48 حالة.

وتشهد البلاد تزايدا في حالات الإصابة مؤخرا إذ يتم الإعلان يوميا عن إصابات أعلى من اليوم الذي سبق، وبلغ عدد الإصابات أمس 55 إصابة، وأول أمس تم تسجيل 52 إصابة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم توزع الإصابات المعلنة أمس الخميس، وجاءت حمص أولا في عدد الإصابات بواقع 12 إصابة من أصل 55 تلتها حماة بعشر إصابات.

أسامة يونس

المصدر: RT

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