سوريا.. 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

قالت وزارة الصحة السورية اليوم الخميس، إنها سجلت 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 999.

وأضافت الوزارة أن 15 مصابا بـ"كوفيد-19" تعافوا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 311.

واستقر عدد الوفيات في سوريا منذ ظهور الجائحة عند 48 حالة وفاة.

ومع تزايد حالات الإصابة بالفيروس وتوسع انتشاره خاصة في العاصمة دمشق، تتخذ في البلاد عدة إجراءات منها فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وهو ما بحثه الفريق المعني بالفيروس اليوم.

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في البلاد.

المصدر: RT