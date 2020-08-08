باستثناء دولة واحدة.. تراجع معدلات تفشي كورونا في الخليج

شهدت معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في دول الخليج انخفاضا خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع اليوم السابق، باستثناء بلد واحد.

وفي السعودية وقطر اللتين تتصدران قائمة الدول الخليجية الأكثر تضررا بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، سجلت السلطات الصحية المحلية اليوم السبت تراجعا في معدل الإصابات الجديدة لأول مرة منذ الثاني من أغسطس الجاري.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن رصد 37 وفاة و1469 إصابة بالعدوى (مقابل 38 وفاة و1567 إصابة أمس)، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 287262 إصابة مؤكدة حتى اليوم، بما في ذلك 3130 حالة وفاة و33692 حالة نشطة و250440 حالة شفاء.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1469) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (37) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1492) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (250,440) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/wZzZjiqfAm — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 8, 2020

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة خلال آخر 24 ساعة وفاتين و267 إصابة جديدة بكورونا (مقابل وفاتين و291 إصابة في اليوم السابق)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 112650 منها 182 حالة وفاة و3030 حالة نشطة و109438 حالة شفاء.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/uPZZPK6vLU — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) August 8, 2020

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير ثلاث وفيات و472 إصابة جديدة بكورونا (مقابل وفاتين و682 إصابة أمس)، وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" في البلاد إلى 71199 بما فيها 474 وفاة و7919 حالة نشطة و62806 حالات شفاء.

تعلن #وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 472 حالة جديدة، وتسجيل 476 حالة شفاء، و 3 حالات وفاة جديدة بـ ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 71,199 حالة pic.twitter.com/BS2a47QPAd — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) August 8, 2020

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة خلال آخر 24 ساعة سبع وفيات و290 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" (مقابل 10 وفيات و354 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا المؤكدة في البلاد 81357 منها 509 حالات وفاة و73481 حالة شفاء.

وأصبحت الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي تجاوزت فيها حصيلة الإصابات الجديدة خلال آخر 24 ساعة رقم اليوم السابق (239 إصابة اليوم مقابل 216 إصابة أمس)، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 62300 إصابة مؤكدة منها 356 حالة وفاة و56245 حالة شفاء.

ولم تعلن السلطات الصحية البحرينية حتى الساعة عن حصيلة الإصابات الجديدة خلال آخر 24 ساعة، وسجلت في البلاد، بناء على إحصاءات يوم أمس، 43307 إصابات مؤكدة بكورونا، منها 159 حالة وفاة و2872 حالة نشطة و40276 حالة شفاء.

Out of 9395 COVID-19 tests carried out on 7 August 2020, 418 new cases have been detected among 190 expatriate workers, 225 new cases are contacts of active cases, and 3 are travel related. There were 331 recoveries from #COVID19, increasing total recoveries to 40276 pic.twitter.com/M6VJqi2WR2 — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) August 7, 2020

المصدر: RT