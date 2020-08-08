كندا تنشئ صندوقا لجمع التبرعات لصالح المتضررين جراء انفجار بيروت

أعلنت الحكومة الكندية اليوم السبت، عن إنشاء صندوق خاص بجمع التبرعات بهدف مساعدة المتضررين جراء الانفجار الضخم الذي هز الثلاثاء الماضي مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا غولد، أثناء مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن عملية جمع التبرعات من مواطني البلاد ستستمر حتى 24 من أغسطس الجاري، مضيفة أن الحكومة الكندية سترفع المبلغ الذي سيتم جمعه كي يصل إلى مليوني دولار كندي (أي نحو 1.5 مليون دولار أمريكي).

وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار مساعدات بقيمة خمسة ملايين دولار تعهدت كندا بتقديمها إلى لبنان في ظل الانفجار المدمر، مشيرة إلى أن 1.5 مليون دولار كندي من هذا المبلغ سيتم تخصيصها إلى الصليب الأحمر اللبناني بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، بما يشمل إمدادهم بالغذاء والمأوى والخدمات الطبية.

وأسفر انفجار مرفأ بيروت الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية، حسب آخر المعطيات، عن مقتل 158 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، فيما وجد أكثر من 300 ألفا من سكان المدينة أنفسهم مشردين.

المصدر: Global News