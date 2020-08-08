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مصر تقيم جسرا جويا عاجلا مع لبنان (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر تقيم جسرا جويا عاجلا مع لبنان (فيديو)
مساعدات مصرية إلى لبنان
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سيرت مصر، اليوم السبت، جسرا جويا مع لبنان، لإستمرار تقديم المساعدات له في ظل الأزمة التي يمر بها حاليا، بعد تفجير مرفأ بيروت.

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وأقلعت طائرة النقل العسكرية المصرية الثانية، محملة بشحنة مساعدات عاجلة، تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، من مصر إلى لبنان.

ويأتي ذلك في إطار الدعم والتضامن بين البلدين الشقيقين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويشمل الجسر الجوي 4 مراحل رئيسية، تتضمن كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، فضلا عن أطقم من الأطباء المتخصصين ومواد بناء وألواح زجاجية، لإعادة الإعمار.

من جهته، أعرب الجانب اللبناني عن "عميق الشكر والإمتنان للجهود المبذولة من مصر، والوقوف بجانبه في أوقات المحن والأزمات، كما قدم الجانب اللبناني الشكر للقيادة المصرية التي تمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات".

المصدر: RT

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