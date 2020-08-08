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مصر.. احتراق 7 سيارات في حادث "الدائري"

أخبار العالم العربي

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أعلنت الإدارة العامة للمرورفي مصر السيطرة على حادث اشتعال سيارة نتج عنه احتراق 7 سيارات وإصابة عدد من المواطنين، أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب إلى التجمع.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تم غلق الطريق الرئيسي وتحويل الحركة المرورية على الطريق الداعم قبل السيطرة على الحريق.

من جهته صرح مصدر أمني أنه وقع صباح اليوم الموافق 8 الجاري حادث مروري أعلى الطريق الدائري في الإتجاة القادم من التجمع إلى المنيب، مما أدى إلى إنقلاب إحدى سيارات نقل المواد البترولية، وإشتعال النيران بالسيارة، وإمتدادها لعدد من السيارات المتواجدة بالطريق.

وعلى الفور إنتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق وإتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وأسفر ذلك عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

المصدر: RT

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