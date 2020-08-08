مخاوف من انتكاسة كبيرة في الأردن (صورة)

نشر النائب الأردني طارق خوري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لجهاز صافرات الإنذار في المملكة، وعلق عليها بجملة مقتضبة "نراها بعيدة وشكلها قربت".

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وتأتي تغريدة خوري بعد عودة الأردن لتسجيل إصابات محلية بفيروس كورونا، حيث سجل يوم الأربعاء إصابة محلية واحدة، ويوم الجمعة إصابة أخرى جديد.

كما تم تسجيل إصابتين اثنين عقب الموجز اليومي لمساء الجمعة، وسيعلن عنهما بشكل رسمي في الموجز اليومي الذي سيصدر مساء اليوم السبت.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية إدارة أزمة كورونا في الأردن، يوم الخميس، أنها سجلت 173 مصابا بكورونا من بين الأردنيين العائدين ضمن المرحلة الرابعة.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في الأردن 1 237 حالة، توفي منهم 11 شخصا، وتعافى 1 178 آخرون.





نراها بعيدة وشكلها قربت pic.twitter.com/LTZOp5J9FI — Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) August 7, 2020

المصدر: وكالات