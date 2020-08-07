الجيش السوداني يعلق على هجمات "الحركة الشعبية - جناح الحلو" بجنوب كردفان

أصدرت القوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، بيانا حول "اعتداءات" نفذها عناصر "الحركة الشعبية - جناح الحلو" على مواطنين وقوات الجيش بولاية جنوب كردفان.

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وجاء في البيان الصادر عن المركز الإعلامي العسكري أن قوات تتبع لـ "الحركة الشعبية - جناح الحلو"، وهي إحدى الفصائل المسلحة المتمردة الناشطة في السودان، قامت "بالهجوم والاعتداء على مرحال الرعاة العائدين من الجنوب إلى الشمال والقوة التي تعمل في تأمينه والتابعة للقوات المسلحة، وذلك بنصب الكمائن وزراعة الألغام في طريق المرحال بمنطقة خور الورل بجنوب كردفان".

وذكر المركز الإعلامي أن الهجوم وقع "في الوقت الذي تستمر فيه إجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف وفي ظل وقف إطلاق النار"، ومفاوضات السلام الجارية في عاصمة جنوب السودان جوبا.

وأشار البيان إلى أن "الاعتداء أدى إلى إزهاق العديد من الأرواح من المواطنين والقوات النظامية وتدمير معدات عسكرية ومدنية".

وأكدت القوات المسلحة السودانية قيامها "بواجب التأمين اللازم لحركة المواطنين وضمان ممارسة حياتهم الطبيعية وحمايتهم، مع التزامها التام بوقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة".

ناصر حاتم

المصدر: RT