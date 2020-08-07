الجهات المانحة للبنان تجتمع الأحد

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن مؤسسات الاتحاد ستشارك في مؤتمر للجهات المانحة تنظمه فرنسا يوم الأحد، لتأمين مساعدات إنسانية عاجلة لسكان بيروت التي هزها انفجار عنيف.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، إن "المفوضية ستمثل بالمفوض المكلف بالمساعدة الإنسانية غانيز لينارتشيتش".

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وأضاف أن المؤتمر سينظم عبر الفيديو لجمع أموال من أجل مساعدة إنسانية عاجلة للبنان.

وسيقوم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بزيارة إلى بيروت يوم السبت، تأكيدا على تضامن أوروبا مع الشعب اللبناني، وللقاء المسؤولين.

وقال ميشال في تغريدة: "في حالة صدمة وحزن، نقف إلى جانب كل الذين تضرروا بالانفجار وسنقدم المساعدات".

وسيلتقي المسؤول البلجيكي الرئيس ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الوزراء حسان دياب.

ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها، كما لقي 154 شخصا مصرعهم.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وقالت الهيئة العليا للإغاثة إن أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تضررت جراء انفجار المرفأ.

المصدر: وكالات