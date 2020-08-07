نائب أردوغان ووزير الخارجية يزوران لبنان السبت

يعتزم نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، زيارة لبنان، السبت، للقاء كبار المسؤولين وللتعبير عن تضامن أنقرة عقب حادث انفجار مرفأ بيروت.

ومن المقرر أن يلتقي أوقطاي خلال الزيارة كلا من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب.

وسيرافق أوقطاي في الزيارة، وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

يذكر أن انفجارا مدمرا وقع مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت، بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسبب في سقوط العديد من الضحايا وتدمير مئات المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.

وعلى إثر الانفجار سارعت العديد من الدول العربية والأجنبية إلى تقديم يد العون وإرسال المساعدات والمعونات للبنان تضامنا مع الشعب اللبناني في محنته.

المصدر: الأناضول