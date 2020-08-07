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السعودية.. وفاة مساعد وزير الدفاع إثر مرض عضال

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السعودية.. وفاة مساعد وزير الدفاع إثر مرض عضال
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مساعد وزير الدفاع السعودي الفريق محمد العايش
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نعت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، الفريق محمد بن عبد الله العايش، مساعد وزير الدفاع، إثر وفاته بمرض عضال.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية في "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، مساعد وزير الدفاع، الفريق محمد بن عبدالله العايش، إثر مرض عضال عانى منه".

وأضاف البيان: "تَغَمّد اللهُ الفقيدَ بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشغل العايش عددا من المناصب منها مساعد وزير الدفاع بمرتبة وزير، وقائد القوات الجوية، وقائد قاعدة "الملك خالد" الجوية.

المصدر: "وكالات سعودية"

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