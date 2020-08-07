السعودية.. وفاة مساعد وزير الدفاع إثر مرض عضال

نعت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، الفريق محمد بن عبد الله العايش، مساعد وزير الدفاع، إثر وفاته بمرض عضال.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية في "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، مساعد وزير الدفاع، الفريق محمد بن عبدالله العايش، إثر مرض عضال عانى منه".

وأضاف البيان: "تَغَمّد اللهُ الفقيدَ بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

بيان من #وزارة_الدفاع: وفاة معالي مساعد وزير الدفاع إثر مرض عانى منه.https://t.co/5ITQSMAkXmpic.twitter.com/m5egBmWZ2b — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) August 7, 2020

وشغل العايش عددا من المناصب منها مساعد وزير الدفاع بمرتبة وزير، وقائد القوات الجوية، وقائد قاعدة "الملك خالد" الجوية.

وكل يوم نفجع بفقد عزيز …فجعت قبل قليل بنبأ وفاة قائدي السابق معالي الأستاذ محمد بن عبدالله العايش المزيد…الرمز الوطني…الذي خدم وطنه طيارا مقاتلا بقواتنا الجوية حتى تقاعد من العسكرية برتبة فريق ركن…ليعين مساعد لوزير الدفاع بمرتبة وزير…رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى في الجنه pic.twitter.com/tJnNRAildt — سعيد بن محمد القاضي🇸🇦 (@saeedalqadhi999) August 7, 2020

المصدر: "وكالات سعودية"