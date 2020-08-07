نقابة المحامين تنعى 14 محاميا سوريا قضوا بكورونا

نعت نقابة المحامين في سوريا 14 محاميا قالت إنهم قضوا بفيروس كورونا الذي يسجل انتشارا متزايدا في البلاد.

وذكرت النقابة على صفحتها في "فيسبوك" أسماء المحامين ضحايا الوباء، وبينهم محامية واحدة.

وحسب انتماء المحامين إلى الفروع في المحافظات يتبين أن 6 منهم ينتمون لفرع دمشق (تحظى العاصمة بالنسبة الأعلى في انتشار الفيروس)، وثلاثة من فرع حلب، بينما لم تذكر انتماء الخمسة الآخرين.

وكانت النقابة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها منحت معذرة قابلة للتمديد وفق الظروف "لكافة المحامين من الأحد 2020/08/9 لغاية الخميس 2020/09/10".

وقالت إن ذلك يأتي "نظرا للظروف الصحية وحرصا على سلامة الزملاء وكل أفراد المجتمع".

المصدر: RT