العراق يسجل 3461 إصابة و75 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 3461 إصابة و75 وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 17517 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1110258 نموذجا".

وأضافت: "كما تم تسجيل 2172 حالة شفاء في عموم العراق خلال المدة ذاتها".

وتشير الأرقام المعلنة اليوم إلى ارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات بالبلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس، عن تسجيل 3047 إصابة، و67 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وبلغ مجموع حالات الشفاء 103197 حالة، ووصلت الإصابات إلى 144064 إصابة، أما الوفيات فوصلت إلى 5236 حالة وفاة.

المصدر: RT