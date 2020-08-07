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أردوغان: تفجير بيروت مؤلم جدا ولا نعلم من هي الجهة التي تسببت في ذلك

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أردوغان: تفجير بيروت مؤلم جدا ولا نعلم من هي الجهة التي تسببت في ذلك
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تفجير بيروت مؤلم جدا ولا نعلم من هي الجهة التي تسببت في ذلك.

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وعلق أردوغان على الحادث الذي أدى حتى الآن إلى 154 ضحية وأكثر من 5 آلاف مصاب، قال الرئيس التركي: "لا يمكننا اتهام أي أحد بالوقوف وراء التفجير.. لا توجد معلومات استخبراتية تؤكد أي شيء".

يأتي ذلك، فيما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن سبب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت لا يزال مجهولا، وهناك احتمال أن يكون الحادث المأساوي ناجما عن "تدخل أجنبي".

وأكد عون اليوم الجمعة أن التحقيق في الانفجار الضخم سيتناول ما إذا كان حادثا عارضا أم كان وراءه إهمال أو تدخل محتمل.

وتابع، حسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز": "سبب الانفجار لا يزال مجهولا وهناك احتمال لتدخل خارجي من خلال صاروخ أو قنبلة أو أي شيء آخر".

وكان أردوغان أعرب عن تعازيه للبنان بضحايا انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أن تركيا ستقف دائما إلى جانب اللبنانيين.

وأفادت الرئاسة التركية بوقت سابق بأن أردوغان اتصل بنظيره اللبناني لعرض المساعدة على لبنان.

المصدر: RT

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