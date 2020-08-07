أبو الغيط يزور بيروت غدا السبت

يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى بيروت غدا السبت في زيارة تضامنية مع لبنان في أعقاب كارثة الانفجار بمرفأ بيروت الذي أدى لمقتل 149 شخصا وإصابة الآلاف.

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وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن الهدف من الزيارة هو إبداء التضامن وحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان في مواجهة تبعات الكارثة الأخيرة، والتي يمكن أن تكون ممتدة لفترة زمنية طويلة، خاصة في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية الضخمة التي يواجهها لبنان حاليا والتي فاقمت منها تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط كان قد أطلق مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية، العربية والعالمية، للإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان، داعيا إلى تحرك دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي تعرض لها.

كما أشار المصدر إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية قام كذلك بتوجيه القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كافة المنظمات والاتحادات العربية، وأيضا الدولية ذات الصلة.

المصدر: RT