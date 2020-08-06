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وزير خارجية اليونان: اتفاقية أردوغان والسراج مكانها سلة المهملات

أخبار العالم العربي

وزير خارجية اليونان: اتفاقية أردوغان والسراج مكانها سلة المهملات
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قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج مكانه سلة المهملات.

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مصر واليونان توقعان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين
مصر واليونان توقعان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين

وتابع الوزير اليوناني عقب توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان مع نظيره المصري سامح شكري، أن هذا اليوم تاريخي لأنه يأتي بعد خمس سنوات من افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن 800 يوناني من العاملين في قناة السويس عام 1956 استمروا في العمل بعد قرار التأميم.

ووصف التوقيع "بالتاريخي بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين وتحترم كل قوانين البحار وتساهم في الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن المنطقة ستشهد إجراءات إيجابية.

من جانبه، قال شكري إنه تم التوصل للاتفاق بعد سلسلة من المباحثات ويتفق مع قانون البحار واتفاقيات الأمم المتحدة.

وشدد شكري على أن هناك تنسيقا حول مختلف المواقف الإقليمية محل الاهتمام المتبادل، لافتا بأن الاتفاق يتيح الاستفادة من الثروات في المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

وأوضح شكري أن البلدين يجابهان التصرفات الداعمة للإرهاب، والتصرفات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي.

المصدر: وكالات

 

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