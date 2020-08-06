مصدر أمني: قتلى وجرحى بغارات للتحالف في شمال شرقي صنعاء
Reuters
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أفاد مصدر أمني في محافظة الجوف اليمنية بأن عددا من النساء والأطفال سقطوا قتلى وجرحى في غارات جوية لمقاتلات التحالف استهدفت مناطق في محافظة الجوف.
وقال المصدر، إن القصف أسفر عن 10 قتلى بينهم 7 أطفال و12 جريحا بينهم أطفال على منطقة المعاطرة بخب والشعف.
وذكرت قناة "المسيرة" نقلا عن مصادر محلية في الجوف، أن طيران التحالف نفذ غارات راح ضحيتها أكثر من عشرين طفلا وامرأة من قبيلة المعاطرة بمديرية خب والشعف.
وقالت المصادر إن الطيران استهدف بعدة غارات ثلاث سيارات كانت تقل مدنيين في منطقة شعب أحراض بالمديرية، بحسب "المسيرة".
المصدر:وكالات