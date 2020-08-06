باسيل في أول تعليق على انفجار بيروت: المسؤولون عن الجريمة بالقصد أو بالإهمال يجب أن يحاكموا

دعا رئيس التيار الوطني الحر، صهر رئيس الجمهورية اللبنانية، جبران باسيل، إلى محاكمة المسؤولين عن "جريمة انفجار بيروت"، في أول تعليق له على الحادث.

وقال باسيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن "الحزن على الضحايا والدمار كبير، لكن إرادة الحياة أقوى".

وأضاف أن "المسؤولين عن الجريمة بالقصد أو بالاهمال يجب أن يحاكموا"، معتبرا أنه "أمام بيروت والعدالة لأجلها لا يوجد كبير ولا صغير، لا رئيس ولا وزير ولا مدير".

وختم مؤكدا أنه "بوحدتنا وبإرادة اللبنانيين المقيمين والمنتشرين وبدعم أصدقائنا سنعيد إعمار بيروت".

الحزن على الضحايا والدمار كبير، بس إرادة الحياة أقوى. المسؤولين عن الجريمة بالقصد او بالاهمال لازم يتحاكموا. قدّام بيروت والعدالة كرمالها، ما في كبير ولا صغير، لا رئيس ولا وزير ولا مدير. بوحدتنا وبإرادة اللبنانيين المقيمين والمنتشرين و بدعم أصدقائنا منرجع نعمّر بيروت. GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 6, 2020

وهز انفجار ضخم مرفأ بيروت عم صداه في أرجاء المدينة وأدى إلى تهشم الشرفات والنوافذ، وإلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأعلنت السلطات الصحية اليوم، ارتفاع عدد قتلى الانفجار إلى 137 شخصا وعدد المصابين إلى أكثر من 5 آلاف، في حصيلة يرتقب أن ترتفع مع توسع عمليات البحث والانقاذ.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت أمس بيروت مدينة منكوبة، كما أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين، وفرضت الإقامة الجبرية على المسؤولين عن ملف تخزين المواد الخطرة التي انفجرت في المرفأ.

المصدر: RT