ليبيا تسجل 251 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات
Reuters Ismail Zetouni
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن تسجيله 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير.
وأشار المركز في بيان له يوم الأربعاء، إلى أن من بين الـ251 حالة المسجلة 64 حالة في العاصمة طرابلس.
وأضاف المركز أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 4475 حالة، منها 3763 حالة نشطة، وحصيلة الوفيات 99 شخصا.
كما أشار إلى تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 640 شخصا.
ناصر حاتم
المصدر: RT