الجزائر ترسل 4 طائرات وباخرة مساعدات إنسانية إلى لبنان

أعلنت الرئاسة الجزائرية أنه تقرر إرسال أربع طائرات وباخرة إلى لبنان تحمل مساعدات إنسانية وفرقا طبية ورجال إطفاء وأغذية ومواد بناء، لمساعدة لبنان على إزالة آثار انفجار بيروت.

وجاء في البيان، الذي نشر عقب اتصال بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون واللبناني ميشال عون: "تستعد أربع طائرات جزائرية للإقلاع باتجاه العاصمة بيروت".

وتحمل تلك الطائرات أطقما من الأطباء والجراحين ورجال الحماية المدنية ومواد طبية وصيدلانية ومواد غذائية وخياما وأغطية.

كما ستبحر باخرة جزائرية على متنها مواد بناء للمساعدة في إعادة بناء ما تدمر في العاصمة اللبنانية جراء.

وأكد تبون لنظيره اللبناني تضامن الجزائر الكامل مع لبنان في هذه المحنة المؤلمة.

والثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر: أ ف ب