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أسرة الزعيم المصري جمال عبد الناصر تتقدم بالتعازي والمواساة للشعب اللبناني

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أسرة الزعيم المصري جمال عبد الناصر تتقدم بالتعازي والمواساة للشعب اللبناني
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
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تقدمت أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالتعازي والمواساة للشعب اللبناني إثر الانفجار الضخم الذي هز بيروت وخلف أكثر من مئة ضحية وآلاف المصابين.

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وتقدم المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر باسم أسرته من الشعب اللبناني بالتعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء.

ويأتي ذلك، في وقت أطلقت مصر جسرا جويا عاجلا إلى لبنان ينقل الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة للمساعدة في مواجهة آثار كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن السفير المصري في لبنان ياسر علوي، أن مصر قررت إيفاد عدد من الأطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي لتنضم إلى جهود المستشفى الميداني المصري المنخرط في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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