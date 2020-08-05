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الأمم المتحدة: 50 ألف شخص تضرروا بفيضانات السودان

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الأمم المتحدة: 50 ألف شخص تضرروا بفيضانات السودان
AFP ASHRAF SHAZLY
الفيضانات في السودان
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أعلنت الأمم المتحدة أن 50 ألف شخص على الأقل تضرروا بالفيضانات الناتجة عن أمطار غزيرة هطلت هذا الأسبوع في أجزاء واسعة من السودان.

وأكد مكتب المنظمة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان، سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وأضرارا طالت المنازل والبنى التحتية في 14 من 18 ولاية في البلاد".

ونقلت الأمم المتحدة عن "مفوضية العون الإنساني" الحكومية، أن "50 ألف شخص تضرروا من تداعيات الفيضانات وفق تعداد أولي، لكن الرقم مرجح للارتفاع".

وأدت الفيضانات الأسبوع الماضي، إلى مقتل 5 أشخاص وتدمير نحو 3500 منزل، وفق بيان رسمي، وانهار سد بوط في ولاية النيل الأزرق، ما أدى إلى تدمير مئات المنازل.

وتهطل عادة أمطار قوية في السودان خلال الأشهر من يونيو وحتى أكتوبر، تحدث فيضانات واسعة النطاق سنويا.

المصدر: "أ ف ب"

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