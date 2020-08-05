صور فضائية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار

نشرت مؤسسات وشركات متخصصة صورا التقطتها أقمار صناعية لمدينة بيروت إثر الانفجار الذي هزها أمس الثلاثاء، مرفقة بصور فضائية أخرى تم التقاطها قبل الكارثة.

ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" اليوم صورتين فضائيتين لمرفأ بيروت، تسمح بمقارنة مظهر الموقع قبل وبعد الانفجار.

كما نشرت شركة (ImageSat International (ISI الإسرائيلية صورا لموقع الانفجار ومحيطه، موضحة أن المنطقة الأكثر تضررا والتي شهدت دمارا هائلا تقع ضمن دائرة نصف قطرها حوالي 70 مترا حول مركز الانفجار، بينما طال الانفجار بشكل مباشر مناطق المدينة الواقعة على بعد يبلغ كيلومترين عن الموقع.

وأظهرت صورة أخرى سفينة الركاب "ORIENT QUEEN" التي انقلبت بسبب قوة الانفجار.

وحسب بيانات رسمية، أدى انفجار شحنة نترات الأمونيوم المودعة في مخزن بمرفأ بيروت، إلى مصرع أكثر من 130 شخصا وإصابة الآلاف بجروح، بينما بقي نحو 300 ألف شخص بلا مأوى تدمرت منازلهم.

المصدر: RT