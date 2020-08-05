العراق يرسل مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

أرسلت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، تعبيرا عن تضامنها مع الحكومة والشعب اللبنانيين، إثر كارثة انفجار مرفأ بيروت أمس الثلاثاء.

وورد في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن "رئيس الحكومة أبلغ نظيره اللبناني حسان دياب خلال اتصال هاتفي، بأن العراق لن يتأخر عن الوقوف مع لبنان في هذه المحنة، وأن الحكومة العراقية قررت إرسال طائرة محملة بالمساعدات الطبية العاجلة تعبيرا عن مشاركة اللبنانيين مصابهم".

ووفقا للبيان، قدم دياب شكره للكاظمي وتقديره لمواقف العراق، التي تأتي دائما "لصالح لبنان وشعبه، والعلاقة التاريخية بين البلدين".

المصدر: RT