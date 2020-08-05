العراق يتجاوز حاجز الـ5 آلاف وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2834 إصابة و77 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي "تم فحص 16531 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1076150 نموذجا".

وأضافت "كما تم تسجيل 2339 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء 98442 حالة، والإصابات 137556، بينما الوفيات فوصلت إلى 5094.



المصدر: RT