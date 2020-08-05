بعد انفجار بيروت.. مساعدات طبية قطرية في طريقها إلى لبنان

أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" اليوم الأربعاء، بأن أول طائرة تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى المصابين جراء انفجار مرفأ بيروت غادرت البلاد.

وأكدت "قنا" أن الطائرة التابعة للقوات الجوية الأميرية غادرت قطر ضمن جسر جوي متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلى متنها مساعدات وإمدادات طبية لعلاج المصابين جراء الانفجار المدمر الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية.

ولفتت الوكالة إلى أن إرسال هذه المساعدات العاجلة يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وأسفر الانفجار الذي هز مرفأ بيروت أمس، حسب آخر البيانات، عن مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة أربعة آلاف، ولا تزال حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

المصدر: قنا