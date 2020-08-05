إصابة قرينة السفير الهولندي لدى لبنان بجروح بليغة جراء انفجار بيروت

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية اليوم الأربعاء، أن زوجة سفير البلاد لدى لبنان أصيبت بجروح بليغة جراء الانفجار المدمر الذي هز مرفأ العاصمة بيروت أمس.

وأكد متحدث باسم الوزارة، حسب وكالة "رويترز"، أن زوجة السفير يان والتمانس نقلت إلى المستشفى، مقرا بأن الانفجار الهائل ألحق أضرارا ملموسة بمبنى السفارة الهولندية في بيروت، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص آخرين فيها.

وسبق أن أفادت وكالة ANP الهولندية للأنباء بأن اثنين من الجرحى في السفارة موظفون فيها والثلاثة الآخرين من أفراد عوائل الدبلوماسيين، مؤكدة أن أحد الجرحى تعرض لجروح خطيرة.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام هولندية