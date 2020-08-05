السيسي يعزي عون بضحايا انفجار بيروت

أرسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تعزية لنظيره اللبناني ميشيل عون في ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي اتصل صباح اليوم الأربعاء بعون للتعزية في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس الثلاثاء، وأودى بحياة 100 شخص وإصابة أكثر من 4 آلاف.

وأضاف: "أعرب السيد الرئيس عن خالص المواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

وأفاد راضي بأن الرئيس المصري أكد على "تضامن مصر حكومة وشعبا مع الاشقاء في لبنان والاستعداد لتسخير كافة الامكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنته".

المصدر: RT