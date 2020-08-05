إصابة 10 عراقيين بتفجير مرفأ بيروت أمس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، اليوم الأربعاء، إصابة عشرة عراقيين بالانفجار الذي وقع في بيروت أمس.

وقالت الجمعية في بيان صحفي، إن "مكتب الهلال الأحمر في بيروت سجل جرح عشرة مواطنين عراقيين لحد الآن أغلبهم في حالة مستقرة".

وأضافت "تم تخصيص رقم هاتف خاص بالجالية العراقية لطلب المساعدة الطبية 0096170600349".

وتابعت الجمعية "نتيجة زخم الإصابات في بيروت فقد خصصت الجمعية مركز الإخاء الطبي في ضاحية بيروت الجنوبية لمعالجة العراقيين وتكفلت بعلاج المصابين".



المصدر: RT