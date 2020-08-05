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ماكرون: أرسلنا دعما كبيرا إلى لبنان

أخبار العالم العربي

ماكرون: أرسلنا دعما كبيرا إلى لبنان
Reuters
بقايا انفجار بيروت
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أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أن بلاده أرسلت فريقا من قوات ​الدفاع المدني​ وأطنانا من المساعدات​ الطبية إلى ​لبنان​.

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وتأتي هذه المساعدة في أعقاب ​انفجار​ مرفأ ​بيروت،​ الذي أودى بحياة 78 شخصا، وأصاب ما يزيد عن 4 آلاف آخرين.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن "فرنسا واقفة وستقف دائما إلى جانب لبنان واللبنانيين. إنها مستعدة لتقديم مساعدتها وفق الحاجات التي ستعبر عنها السلطات اللبنانية".

وأضاف: "بعدما تضررت بيروت كثيرا بالانفجار تقدم فرنسا التعازي إلى أسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمرضى".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن شحنة من نترات الأمونيوم قدرها 2750 طنا موجودة في مستودع منذ 6 سنوات هي السبب بالانفجار.

المصدر: RT

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