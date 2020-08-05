ماكرون: أرسلنا دعما كبيرا إلى لبنان

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أن بلاده أرسلت فريقا من قوات ​الدفاع المدني​ وأطنانا من المساعدات​ الطبية إلى ​لبنان​.

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وتأتي هذه المساعدة في أعقاب ​انفجار​ مرفأ ​بيروت،​ الذي أودى بحياة 78 شخصا، وأصاب ما يزيد عن 4 آلاف آخرين.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن "فرنسا واقفة وستقف دائما إلى جانب لبنان واللبنانيين. إنها مستعدة لتقديم مساعدتها وفق الحاجات التي ستعبر عنها السلطات اللبنانية".

وأضاف: "بعدما تضررت بيروت كثيرا بالانفجار تقدم فرنسا التعازي إلى أسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمرضى".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن شحنة من نترات الأمونيوم قدرها 2750 طنا موجودة في مستودع منذ 6 سنوات هي السبب بالانفجار.

J’exprime ma solidarité fraternelle avec les Libanais après l’explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth. La France se tient aux côtés du Liban. Toujours. Des secours et moyens français sont en cours d’acheminement sur place. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 4, 2020

Alors que Beyrouth vient d’être durement touchée par des explosions, la France présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux nombreux blessés. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) August 4, 2020

المصدر: RT