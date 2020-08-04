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مصر.. جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب ألبسة عسكرية - صور

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مصر.. جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب ألبسة عسكرية - صور
الموانئ المصرية - أرشيف
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تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد الثلاثاء، من إحباط محاولة لتهريب كمية من الملابس المموهة المحظور استيرادها أو تداولها طبقا لقرار وزير التجارة وتعليمات وزارة الدفاع.

وطبقا لبيان الجمارك، فإن "إخبارية سرية مقدمة من مباحث بورسعيد أفادت بوجود أصناف محظورة ومخالفة للمستندات ضمن حاوية رقم قادمة من الصين، وموجودة في مجمع المنطقه الحرة باسم شركة (ص. ا. م) ومخزنة بساحة الصفا والمروة ومشمولها طبقا للمستندات، عبار عن 206 طرود ملابس جاهزة بوزن 13 طنا و30 كغم".

مصر.. جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب ألبسة عسكرية - صور

وأضاف: "تم تشكيل لجنة للمعاينة الفعلية فتبين وجود 1260 قطعه سويتر مموهة محظور استيرادها ولم يقر بها صاحب الشأن ضمن البضائع الواردة".

مصر.. جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب ألبسة عسكرية - صور
مصر.. جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب ألبسة عسكرية - صور

ناصر حاتم ـ القاهرة

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