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النائب مروان حمادة يعلن استقالته من البرلمان اللبناني

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النائب مروان حمادة يعلن استقالته من البرلمان اللبناني
Reuters
النائب اللبناني مروان حمادة
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أعلن النائب مروان حمادة عضو كتلة اللقاء الديمقراطي استقالته من البرلمان اللبناني، معللا ذلك بأنه "لا يريد أن يكون له أي علاقة مع هذا الحكم".

وقال حمادة في تصريح لقناة MTV اللبنانية: سأقدم استقالتي من مجلس النواب غدا الأربعاء، ورأى أن أول "شخص يجب أن يستقيل هو رئيس الجمهورية ميشال عون، النحس على هذا البلد" حسب تعبيره.

وأضاف: "لا يمكننا أن نبقى متفرجين على مثل هذا الحكم ونظل ساكتين".

وهز انفجار مرفأ بيروت عمّ صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر: MTV 

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