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نتنياهو يبحث مع الأمم المتحدة إمكانية مساعدة لبنان

أخبار العالم العربي

نتنياهو يبحث مع الأمم المتحدة إمكانية مساعدة لبنان
Reuters POOL New
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لرئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات بالتحدث مع مبعوث الأمم المتحدة ملادينوف لمعرفة ما الذي يمكن لإسرائيل فعله من أجل مساعدة لبنان.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في وقت سابق، أن إسرائيل عرضت إرسال مساعدات إنسانية وأدوية إلى لبنان بعد الانفجار في مرفأ بيروت.

وجاء في بيان بهذا الصدد، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل توجهت إلى لبنان عبر القنوات الأمنية والدبلوماسية الدولية، وعرضت على الحكومة اللبنانية مساعدات إنسانية وطبية".

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت السلطات اللبنانية إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين.

المصدر: RT

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