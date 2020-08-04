مصر تعلق مفاوضات "سد النهضة" بسبب مخالفة إثيوبيا للاتفاقات السابقة

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، تعليقها للاجتماعات الجارية والخاصة بـ"سد النهضة" مع أديس أبابا، لإجراء مشاورات داخلية، بشأن الطرح الإثيوبي الذي خالف ما تم الاتفاق عليه سابقا.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية المصرية، أنه "بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عقدت يوم 21 يوليو 2020، فقد عقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".

وأضاف: "كان الاجتماع مخصصا في إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع السادة وزراء المياه من الدول الثلاثة الذى عقد أمس الاثنين، بأن تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة خلال يومي 4-5 اغسطس الجاري".

وتابع: "إلا أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط ارشادية وقواعد ملء سد النهضة، لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الالزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".

وأوضح: "أكدت مصر على أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع الاثنين، برئاسة السادة وزراء المياه والذى خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم".

المصدر: RT