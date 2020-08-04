القاهرة تعلن مقتل مواطن مصري بانفجار بيروت

أعلنت سفارة مصر في لبنان مقتل المواطن إبراهيم عبد المحسن القفاص الذي تبلغت السفارة مساء الثلاثاء بوفاته جراء الانفجار الذي وقع في بيروت.

وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمانه الى الوطن.

وأبلغ مواطنون مصريون السفارة باختفاء زميلهم رشدي رشدي أحمد الجمل الذي كان بالقرب من موقع الانفجار.

وكان سفير مصر في لبنان ياسر علوي أكد في وقت سابق أن السفارة المصرية في بيروت أجرت اتصالات مكثفة للاطمئنان على أوضاع المصريين في لبنان عقب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت عصر الثلاثاء.

وقال علوي لوسائل إعلام محلية: "تواصلنا مع رابطة الجالية والكنيسة المصرية في لبنان وأماكن تجمعات المصريين الأخرى مثل جامعة بيروت- بنك مصر لبنان".

وأشار إلى أنه على تواصل أولا بأول مع جميع الجهات اللبنانية الرسمية والقوى السياسية للاطمئنان أولا بأول على التطورات وعلى المصريين المقيمين في لبنان.



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT