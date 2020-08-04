بوتين يبعث برقية تعزية للرئيس اللبناني ميشال عون بضحايا انفجار مرفأ بيروت

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية للرئيس اللبناني ميشال عون بضحايا انفجار مرفأ بيروت.

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وجاء في برقية التعزية التي نشر نصها المكتب الصحفي للكرملين، أن "روسيا تشاطر الشعب اللبناني حزنه. وأرجو نقل كلمات المواساة إلى أهالي الضحايا وتمنياتنا الشفاء العاجل لجميع المصابين".

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، كما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

المصدر: نوفوستي