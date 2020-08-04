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وزير الصحة اللبناني: مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 3000 في انفجار مرفأ بيروت

بوتين يبعث برقية تعزية للرئيس اللبناني ميشال عون بضحايا انفجار مرفأ بيروت

أخبار العالم العربي

بوتين يبعث برقية تعزية للرئيس اللبناني ميشال عون بضحايا انفجار مرفأ بيروت
Sputnik ALEXEI NIKOLSKY
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية للرئيس اللبناني ميشال عون بضحايا انفجار مرفأ بيروت.

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وجاء في برقية التعزية التي نشر نصها المكتب الصحفي للكرملين، أن "روسيا تشاطر الشعب اللبناني حزنه. وأرجو نقل كلمات المواساة إلى أهالي الضحايا وتمنياتنا الشفاء العاجل لجميع المصابين".

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، كما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

المصدر: نوفوستي

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