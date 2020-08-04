 
مباشر
عاجل
الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ مساء اليوم إثر الانفجار بمرفأ بيروت

رويترز: 10 قتلى على الأقل بانفجار مرفأ بيروت

أخبار العالم العربي

رويترز: 10 قتلى على الأقل بانفجار مرفأ بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ogj1

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية وطبية لبنانية بسقوط عشر ضحايا على الأقل في انفجار مرفأ بيروت.

إقرأ المزيد
لبنان.. انفجار عنيف في مرفأ بيروت
لبنان.. انفجار عنيف في مرفأ بيروت

ونقلت الووكالة عن شهود ومصادر أمنية إن انفجارا كبيرا قرب وسط بيروت أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإرسال موجات صدمة في أنحاء العاصمة اللبنانية مما أدى إلى تحطم زجاج المنازل وتسبب في انهيار شرفات الشقق.

وأظهرت لقطات للانفجار شاركها السكان على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان يتصاعد من منطقة الميناء يليه انفجار هائل.

وقال وزير الصحة حمد حسن لرويترز إن هناك "عددا كبيرا للغاية" من الجرحى، فيما أعلنت فرق الصليب الأحمر اللبناني استنفار كل عناصرها.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا